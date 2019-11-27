  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:15 م
بحث متقدم
وكيل مجلس النواب

وكيل النواب: مشروعات الرئيس فى بورسعيد لا تقل عن السد العالي

تعرف على سبب زيارة حلمى طولان لنادى الزمالك

رسالة ساخنة من "طولان" لرئيس الزمالك

الطفل المعجزة

قرارات مهمة بلقاء "الخشت" والطفل المعجزة

إطلاق القمر الصناعي المصري

لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"

الفريق محمد المقدشي

بيان شديد اللهجة من "الدفاع اليمنية" ضد دولة خليجية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: "ادفعوا الجزء اللي عليكم"

أمير الكويت

شاهد.. أمير الكويت يحضر عرس نجل "الخرافي"

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور

ملياردير إماراتي: آن الأوان لإقامة علاقة علنية مع إسرائيل

الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر

آمنة نصير: من حقك تتساوى مع شقيقك فى الميراث

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول ونابولى

خالد الصاوي يحذر من منتحل شخصيته على مواقع التواصل

الصفحة الأخيرة

خالد الصاوي لـ دجال تنبأ بوفاته : ربنا يتوب عليكم
خالد الصاوي لـ دجال تنبأ بوفاته : ربنا يتوب عليكم

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد .. لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي

#

شاهد.. أغرب صلاة عيد بمصر

#

بالفيديو.. موقف مُحرج لـ«خالد الغندور» بسبب «البليلة»

#

نشطاء يتداولون صورة صادمة لفجر السعيد من داخل غرفة العمليات

انستجرام

خالد الصاوي

منتحل شخصية

نشر الفنان خالد الصاوي، منشورا له عبر حسابه على "إنستجرام"، يؤكد فيه أنه لا يمتلك سوى حساب رسمي واحد، موضحًا أن ليس لديه علم عن أي حسابات تنشر باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "الصاوي" في منشوره عبر "إنستجرام" قائًلا: "أنا زيكم مش مسئول إلا عن حساباتي، وبغض النظر عن كوني لا أتفهم سهولة انزلاق بعضنا في شباك المنتحلين والمتقمصين، لكن ببساطة: حسابي الوحيد على إنستجرام: khaledelsawyofegypt ".

ولاقي المنشور تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالآتي:" كيف ياغالي فنان والله إني أحبك فديتك بنت فلوجه إني أحيك"،" حببنا والله".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفسير الستائر فى المنام
» علماء يكتشفون السر وراء أكبر كائن حى على وجه الأرض
» حميدتي يعلن المدة الزمنية لتشكيل الحكومة
» النجم الساحلي يكرم "رمضان" قبل مران الأهلى
» خالد الصاوي يحذر من منتحل شخصيته على مواقع التواصل
» اندلاع حريق ضخم وسط بغداد.. لهذا السبب
» البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض القاهرة لزلزال
» برلماني: إنجازات الرئيس السيسى تمثل طفرة غير مسبوقة
» وزير المالية: القيادة تدعم تحديث المنظومة الضريبية والجمركية
» قصة رفض شيرين سيف النصر الزواج من أحمد زكى
» السعودية: تطبيق ضريبة 50% على هذه المشروبات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة