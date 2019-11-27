» اندلاع حريق ضخم وسط بغداد.. لهذا السبب

27 نوفمبر 2019 - 10:43 ص

اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في منطقة الكرادة وسط بغداد؛ بحسب مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر لموقع "السومرية نيوز" إن الحريق اندلع في معمل اللباد قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة؛ دون خسائر في الأرواح.

وأضاف المصدر، أن فرق الإطفاء توجهت إلى موقع الحادث، وتم فتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب الحريق.

يذكر أن بغداد وعدة محافظات جنوبية عراقية تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق، وترجع فرق الدفاع المدني غالبية تلك الحرائق إلى حدوث ماس كهربائي.