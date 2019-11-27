ملياردير إماراتي: آن الأوان لإقامة علاقة علنية مع إسرائيل

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إسرائيل

الامارات

ابناء عمومة

الحبتور

كامي

نقل حساب إسرائيل بالعربية اقتباسات من حوار الملياردير الإماراتي خلف الحبتور مع مجلة عامي اليهودية، والذي وف فيه العرب واليهود بأنهم أباء عمومة.

وأضافت الصفحة على حسابها في تيوتر :" في حوار له مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية قال الملياردير الإماراتي خلف البحتور: "العرب واليهود هم أبناء عمومة".

 كما أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض.. يجب علينا في دول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.

وشدد الحبتور في حواره : " "يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين".

وفي تعليقها أيضا على الحوار قالت : " اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس يحاور في دبي الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور، الذي يرتدى الزي الإماراتي الجلباب والشماغ... فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية "كيباه".


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