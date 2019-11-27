» تفسير الستائر فى المنام

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تدل الستائر على الخير والبركة، وشراء الستائر يدل على سعة الرزق وقُرب موعد الزواج، ومن يرى الستائر تُخفى وتحجب زوجته داخل المنزل أو أحد أفراد الأسرة فهذا دليل على أنه شخص يُفضل الخصوصية، وقد تدل الستائر أحيانًا على سداد الدين، والفرج وزوال الهم. وتركيب الستائر يدل على الأخبار السارة والسعادة والتفوق في الحياة وربما دلت على الحيرة في أمر. والستائر المُعلقة على الشباك قد تدل على وجود شخص يُدبر مكيدة.

واهتزاز الستائر الكبيرة يدل على المتاعب والمشاكل التي يمر بها الرائي في حياته. والستائر البيضاء تدل على الحالة الأسرية المستقرة.

والستائر الحمراء تدل على شدة العاطفة والحب، والحمراء والخضراء للأعزب والعزباء تدل على الزواج. والستائر للمتزوجين تدل على مستقبل أفضل. والستائر الزرقاء للمتزوجة تدل على البركة وزيادة المال. وقد يدل اللون الأزرق على الإصابة بالحسد. والستائر المنقوشة للمتزوجة تدل على الحمل.

 الستائر الخضراء قد تدل أيضًا على الخير والبركة في منزلها. والستائر ذات اللون الفاتح الجميل للحامل تدل على مولودة أنثى، واللون الداكن مولود ذكر. والستائر السوداء للرجل تدل على المشاكل والبيضاء تدل على التخلص من المشاكل. والله أعلم.

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