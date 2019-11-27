» الضحية طفل.. "ضيع 20 جنيه" فقتله صاحب المخبز

27 نوفمبر 2019 - 12:26 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، القبض على صاحب فرن؛ على خلفية اتهامه بقتل طفل في الحادية عشرة من عمره، بعدما تعدى عليه بالضرب لفقدانه 20 جنيهًا أعطاها له لشراء علبة سجائر.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "صيدناوي" الجامعي بمدينة الزقازيق، بوفاة الطفل "ياسين ياسر حمدي أبو علي" في العاشرة من عمره، مُقيم بقرية “أبو سالم” التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق؛ متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ جراء التعرض للضرب المُبرح على يد عدد من الأشخاص.

وتبين من التحريات الأولية، أن أحد جيران أسرة الطفل، ويُدعى “مختار.ر.ح.ال” 37 سنة، والذي يمتلك فرن خبز، أعطى “ياسين” 20 جنيهًا لشراء علبة سجائر، لكن الصغير عاد بعد فترة قليلة من الوقت وأخبر صاحب الفرن أن النقود ضاعت منه، فما كان من الأخير إلا أن استعان بأطفاله وأخذ يضرب الطفل حتى سقط مُضرجًا بدمائه، وجرى نقله إلى مستشفى “صيدناوي” الجامعي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7912 جُنح مشتول السوق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.