» تفسير رؤيا: رأيت بيضا وحماما

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بيض

حمام

دجاجة

راية

حلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رأيت أنني أمشي في وادٍ ووجدت دجاجة بيضاء قد دخلت في جحر وعندما نظرت لذلك الجحر رأيت بيضا كثيرا وبدأت أجمع منه البيض الناضج، ثم وجدت حمامتين صغيرتين لونهما أبيض وقد أمسكتهما بيدي وأخذت البيض والحمام معا. وشكراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدجاج وأخذك البيض من جحره يدل على التفكير في الطرق الحلال لكسب الرزق، وسوف يتحقق لك ذلك إن شاء الله، لأن البيض يدل على زيادة الرزق. والبيض القليل يدل على المنافع والبيض الكثير يدل على المال والمتاع الذى يخشى فساده، وقد يدل على الهموم. والبيض الكثير للأعزب زواج وللمتزوج أولاد. والبيض يدل على الذهب والفضة فبياضه فضة وصفاره ذهب. وربما دل جمع البيض على الاجتماع بالأهل والأقارب والأحباب. والبيض قد يدل على الولد وأهل البيت والمال والعز وحصول مراد. والبيض النيئ مال حرام وهم وغم لمن أكله. والحمام الأبيض يدل على السلامة من أمر ويدل على الأمن والأمان، ويدل الحمام الأبيض على سماع الأخبار السارة، وللعزباء يدل على الزواج القريب. والحمام فى عشه يدل على الوفاق والألفة بين المتزوجين، وقد يدل على زيادة الرزق. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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