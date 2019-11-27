5 توجيهات من «السيسي» للمحافظين الجدد

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظين ونائبيهم الجدد، بعد آداء اليمين، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث، إن الرئيس أكد على المحافظين الجدد ونائبيهم أن مصر تنتظر منهم مزيدًا من مواصلة الجد والاجتهاد والتفاني في العمل، للتقدم إلى الأمام ودفع عجلة البناء والتنمية.

وفي السياق ذاته كلف رئيس الجمهورية بعدة تكليفات أهمها:

- بذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

- التحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

- استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية.

- المتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم.

- إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية.

وأدى المحافظون الجدد وعدد من نواب المحافظين، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية.