عاجل.. إعدام هشام عشماوي

27 نوفمبر 2019 - 04:45 م

أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا، اليوم الأربعاء، بإعدام الإرهابي هشام عشماوي شنقًا، في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة".

وحملت القضية رقم 1/ 2014، جنايات عسكرية.

وذكرت أن المتهم ارتكب عدة جرائم، منها المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق، كذلك اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لإستهداف السفن التجارية لقناة السويس في 2013، وضلوعه فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس.

وقالت إنه استهدف المبانى الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة، كما اشترك مع آخرين فى استهداف عدد من المبانى الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013، واستهدافه مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة – السويس، وعدة جرائم أخرى.

يشار إلى أن قوات أمنية ليبية كانت قد ألقت القبض على هشام عشماوي العام الماضي.

وتسلمت مصر الإرهابي الهارب في مايو الماضي، بعد زيارة للواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.