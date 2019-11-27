تركي آل الشيخ يعد السعوديين بمفاجأة غدًا

27 نوفمبر 2019 - 05:35 م

نشر المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر"تويتر" تحدث خلالها عن مفاجأة يعدها ليوم الغد.



تغريدة تركي آل الشيخ على "تويتر"





وكتب "آل الشيخ: "فيه مفاجأة في حفل الهلال بكره".





فيه مفاجاءه في حفل الهلال بكره???????????????? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 27, 2019

يشار إلى أن الهلال كان قد توج قبل يومين ببطولة دورى أبطال آسيا، على حساب فريق أوروا الياباني، بالفوز عليه في مباراة الإياب التي أقيمت في بلاد الساموراي بهدفين نظيفين.



مباراة الذهاب للهلال

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمملكة، قد انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف، لتصبح حصيلة المبارتين 3 أهداف نظيفة لصالح الفريق السعودي.

كما حصد الفريق جوائز أفضل لاعب في البطولة وأفضل هداف.



التهنئة على فوز الهلال السعودي

وحظي فوز الهلال بالبطولة على اختفاء كبير، وبعث العديد من الأمراء في السعودية ببرقيات التهنئة على هذا الإنجاز الرياضي الكبير.