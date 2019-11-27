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الزمالك يصدم لاعبيه بشأن مكافآت إفريقيا

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أبطال إفريقيا

مكافآت إفريقيا

الزمالك ومازيمبي

تمسك مسئولو نادي الزمالك ببقاء المكافآت كما هي عليه، في لائحة النادي منذ بداية الموسم، في حين رفضوا وضع لائحة خاصة للفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت الإدارة مضاعفة مكافآت اللاعبين في الأدوار النهائية، للبطولة الإفريقية من مشوار الفريق في دور المجموعات، وذلك بسبب تواضع الأندية التي ستواجه الفريق الأبيض.

وخسر الزمالك في المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز، أمام نادي إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ومن جانبه أعرب رئيس النادي المستشار مرتضى منصور عن غضبه بعد هزيمة النادي قائلًا إنه سيعاقب المتمارضين من اللاعبين.

وعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا في اليوم التالي، صرح فيه مرتضى منصور بعدة تصريحات، كان أبرزها أنه لن يلعب السوبر في دولة قطر، نظرًا للأزمة السياسية التي تمر بها مع مصر ودول الخليج.

ووصلت طائرة النادي، صباح اليوم الأربعاء في تمام السابعة والنصف، إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا، كمحطة ترانزيت، استعدادًا للتوجه إلى الكونغو، لملاقاة مازيمبي الكونغولي.


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