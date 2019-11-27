ماذا قال «بن زايد» عقب استقبال «بن سلمان»؟

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السعودية

محمد بن سلمان

بن زايد

جدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تأكيده على تعزيز علاقة بلاده بالمملكة العربية السعودية.

جاء هذا عقب استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال "ابن زايد": "إننا ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية".

وكان "بن زايد" في مقدمة مستقبلي "بن سلمان" في مطار الرئاسة، حيث تأتي الزيارة في إطار جولة للأمير السعودي تشمل عددا من الدول العربية والصديقة، يبدأها من الإمارات.


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