» الكويت تتقدم على السعودية بهدفين في الشوط الأول

أنهى المنتخب الكويتي، الشوط الأول، في مباراته أمام المنتخب السعودي، بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء هدفي الكويت في الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث أحرز الهدف الأول اللاعب أحمد الغفير، من تمريرة خلف الدفاع من اللاعب بدر مطوع، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب سامي، من هجمة منفردة، استطاع خلالها أن يتخطى حارس المرمي.

ويلعب المنتخبين في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس خليجي 24، المقامة في قطر.

ويشار إلى أن المنتخب القطري، سقط بالأمس في المباراة الافتتاحية في المباراة التي جمعته أمام المنتخب العراقي، بهدفين مقابل هدف وحيد.