  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
ترامب

بـ«البوكسر».. ترامب يصدم الجميع عاريًا

الكويت

احتجاج كويتي رسمي ضد مسئولين مصريين

صالح الجسمي ومريم حسين

أزمة«الفيديو الإباحي».. إدانة شقيق حسين الجسمي وفنانة شهيرة

أرشيف

بث مباشر.. السعودية والكويت في كأس خليجي 24

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

فشل المفاوضات.. أزمة «الشرنوبي والطباخ» إلى القضاء

بن زايد

ماذا قال «بن زايد» عقب استقبال «بن سلمان»؟

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتي ينفي تصريحات «الإسلام لم يأمر بالحجاب»

الإرهابي هشام عشماوي

أول فيديو لاعترافات هشام عشماوي

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الحلاقة الآمنة»

أمينة كرم

مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

الأهلي يحتفل بتكريم النجم الساحلي لرمضان صبحي

الرياضة

مسؤول من الترجي التونسي يكرم اللاعب رمضان صبحي
مسؤول من الترجي التونسي يكرم اللاعب رمضان صبحي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول صور لتكريم النجم الساحلي لـ"رمضان صبحي"

#

النجم الساحلي يكرم "رمضان" قبل مران الأهلى

#

دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي

#

دوري الأبطال.. النجم الساحلي يطلب تأجيل مباراة الأهلي

الاهلى

الترجى

رمضان صحبي

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي صورًا من فعالية تكريم نجمه رمضان صبحي، من قبل نادي النجم الساحلي التونسي، بعد فوز منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عامًا.

وأوضح الأهلي في بيان له أن سفيان الوردي، عضو هيئة النجم الساحلي، هو من قام بتكريم اللاعب رمضان صبحي.

وقال الوردي إن العلاقة القوية دائمًا ما تربط بين الأهلي والنجم الساحلي، لذا قررنا أن نكرم اللاعب رمضان صبحي، تأكيدا على العلاقة المتينة بين الناديين.

وأكد خلال تصريحات صحفية لموقع الأهلي، حرص النجم الساحلي على استقبال الأهلي بحفاوة منذ وصوله إلى رادس، مؤكدًا أنه سيلقي هذه الحفاوة عند وصولهم إلى القاهرة.

وفاز المنتخب المصري الأولمبي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» محكمة تحرم سعودية من بناتها بسبب إظهار وجهها في برنامج
» الكويت تتقدم على السعودية بهدفين في الشوط الأول
» حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟
» بعد ظهورها عارية..القبض على فنانة شهيرة:«كسرولي جناحي»
» أول صور لتكريم النجم الساحلي لـ"رمضان صبحي"
» بالفيديو.. حماس كبير بين جماهير الكويت قبل لقاء السعودية
» زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة
» الزمالك يصدم لاعبيه بشأن مكافآت إفريقيا
» بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات
» ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا
» النيابة السعودية تلاحق مشجعًا بسبب "الهلال"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك