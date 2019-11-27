» محكمة تحرم سعودية من بناتها بسبب إظهار وجهها في برنامج

27 نوفمبر 2019 - 08:34 م

قضت محكمة سعودية بأحقية أب سعودي في الحصول على بناته من طليقته، بعدما كشفت عن وجهها خلال لقاء قصير في برنامج تليفزيوني.

القضية طرحها الإعلامي السعودي"علي العلياني"، ضمن برنامجه "معالي المواطن" المذاع على فضائية mbc ، قصة لمرأة خسرت قضيتها ضد طليقها بسبب خروجها كاشفة وجهها في إحدى القنوات التلفزيونية!

وتقول المرأة: "كان البنات يعانون مع أبوهم كبير في السن، ما يفهمهم ولا يتجاوب معهم بحكم فارق العمر بينهم، وطلبوا العيش معي بعد ما وصلوا لمرحلة أنهم ما استطاعو يصبرون".

وتتابع قائلة: "ورفعت قضية في 6-1-1440 وفوجئت أن الحكم كان ضدي أنا والبنات، لأن القاضي كان متحيزًا للطرف الآخر، وأصدر الحكم لصالحه لشيء لا يخل في عقيدتي ولا ديني ولا أخلاقي، وهو أني خرجت في لقاء تلفزيوني أقل من دقيقة في لقاء عابر، وحكم ضدي لأني كاشفة الوجه في هذا اللقاء، فحكم ضدي وألزم البنتين بالذهاب مع والدهما بعد انتهاء الدراسة".

وأضافت المرأة: "أن هذا الحكم أضر نفسيًا بالبنات وما زالت القضية من الاستئناف إلى حكم إيقاف خدمات، فكيف القاضي يحكم بعدم أهليتي أوصلاحي وعلى ديني بمجرد أني كشفت وجهي"، وتمنت في ختام كلامها أن تصل قضيتها للملك "سلمان" وولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، ليرفعوا عنها هذا الحكم الذي وصفته بـ"الظالم الجائر، لأن القاضي حكم برأيه الفقهي الذي يمثله هو شخصيًا".

أما الأبنة الكبرى فقالت "للأسف القاضي ما أخذ برغبتي أنا وأختي في البقاء مع أمي، ما أعطاني فرصة أصلاً أني أبدي برأيي أو أتكلم"، مشيرة إلى أن القاضي لم يكن يشعر بما تعانياه والأضرار الواقعة عليهما نفسيًا ومعنويًا. بينما انتقدت الأبنة الصغرى موقف القاضي الذي حرم أم من بناتها بسبب رأيه الشخصي، وأضافت مستغربة: "أننا رفعنا استئناف وتم رفضه لأن الحكم صحيح"!