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«القومي للمرأة»: تعيين 7 نائبات للمحافظين بداية التمكين السياسي

الحياة السياسية

مايا مرسي
مايا مرسي

محمد فضل- متابعات

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مايا مرسي

نائبات المحافظ

تمكين سياسي

وأعربت مايا مرسى في بيان لها، عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى الشابات الصاعدات لتلك المناصب، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو خطوات حثيثة نحو التمكين السياسي، وتولي المناصب القيادية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمنت لتلك النماذج النسائية المشرفة التوفيق والنجاح.

وأدى المحافظون الجدد ونوابهم، اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس، والحركة الجديدة تعيين 7 نائبات لمحافظين وهن:

1- جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

2- غادة يحيى نائبة محافظ أسوان.

3- إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء.

4- لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية.

5- جيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

6- هند محمد أحمد نائبة محافظ الجيزة.

7- دينا الدسوقي نائبة محافظ مطروح.


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