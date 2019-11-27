مجلس الوزراء يحتفل بالمنصب الأممي لوزيرة التضامن

احتفل مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي، بمناسبة تولى الدكتورة غادة والي، المنصب الأممي رفيع المستوى.

وعينت والى وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

جاء الاحتفال بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، إلى جنب عدد من الوزراء.

وشهدت الاحتفالية إحضار "تورتة" كبيرة عليها صورة وزير التضامن، وكُتب عليها: "تهنئة للسيدة الدكتورة غادة والي، بمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة".