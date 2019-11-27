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تناول القهوة يوميًا يقلل من الإصابة بـ3أمراض خطيرة

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فنجان قهوة
فنجان قهوة

فتحي مجدي

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القهوة

تناول القهوة يوميًا

فوائد القهوة

اضرار القهوة

كشفت دراسة حديثة، أن تناول أربعة أكواب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجد الباحثون أنه حتى من يتناولون القهوة منزوعة الكافيين، يمكنهم الاستفادة من ذلك.

وفقًا للنتائج، فإن شرب كوب إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة تتراوح ما بين 2 في المائة و44 في المائة.

ووفق هيئة الخدمات الوطنية في بريطانيا، فإن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة يؤثر على واحد من كل أربعة بالغين.

وتوصل باحثون من جامعتي "Navarre " في إسبانيا و" Catania " في إيطاليا إلى أن هناك "علاقة بين تناول القهوة وتراجع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".

وقالت إستفانيا توليدو من جامعة "نافار وسيبروبن"، وهي مركز طبي حيوي إسباني، إن "الدراسة أظهرت أن استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يقلل المخاطر بنسبة 26 في المائة في المتوسط"، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت إلى أن "جميع أنواع القهوة – سواء التي تحتوي على الكافيين والتي لا تحتوي - تحتوي على "مركبات قد يكون لها أيضًا آثار مفيدة على الصحة، بما في ذلك البوليفينول، والتريجونيلين، والميلانويدين"، والتي يعتقد أنها جميعها ذات خصائص مضادة للأكسدة أو مضادة للالتهابات.

وتقول دراسات سابقة إن الشاي، وخاصة الأخضر يمكن أن يساعد في "تخفيف متلازمة التمثيل الغذائي".

وأضاف الباحثون: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح الارتباط بين القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي".

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