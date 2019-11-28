شوقي غريب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح

أحمد عادل شعبان
بعد تصريحاته المنتقدة للمطالبات بضم محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020 ، فاجأ شوقي غريب الجميع بمطالبته بضرورة انضمام صلاح معه.
وقال "غريب" في لقاء مع قناة "سي بي سي" : محمد صلاح فخر العرب والمصريين وهو لاعب كبير جدًا ومصدر دعاية لوطنه في الخارج.
وأضاف: بطبيعة الحال أتمنى وجوده معي في الأوليمبياد لكن هذا الأمر مرهون برغبته هو .. لابد أن يكون هو كشخص متحمس للمشاركة.
وتابع: صلاح لاعب كبير وعليه التزامات كبيرة تجاه ناديه شأنه شأن كل لاعبي العالم الكبار وبالتالي ينبغي أن يريد هو المشاركة معي لكني أرحب بضمه طبعا.
واستدرك: صلاح من أكثر اللاعبين الملتزمين وكان هداف الفريق حين كنت مديرا فنيا للمنتخب الأول.
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