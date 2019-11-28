أكاديمي بالتليفزيون الإيراني: يجب قلع عيون المتظاهرين

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الأحوازى

التلفزيون الإيراني

قلع

عيون المتظاهرين

نشر الصحفي والناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي عدة مقاطع بثها التليفزيون الإيراني لأحد أساتذة الجامعة بإيران، والذي يطالب بتطبيق أساليب وحشية ضد المتظاهرين الغاضبين.

وكتب الصحفي الأحوازي على حسابه في تويتر : " التلبفزيون الإيراني مستضيفين أستاذ جامعي إيراني يقول يجب أن يتم قتل المتظاهرين ولكن عن طريق التقطيع حتى يتعذبوا".

وأضاف أيضا أنه يجب أن تقطع أيدي وأرجل وأصابع المتظاهرين ونفي الذين تم اعتقالهم إلى وسط البحر حتى يموتوا بوسط البحر ويجب ألا تتحرك عواطفنا ونقول إن هؤلاء شباب أبداً".

وواصل في هجومه على المتظاهرين : " إذا قتلنا 10 آلاف إيراني من المجتمع الإيراني الذين يعتبرون جنود العدو داخل إيران ، وأقلعنا عيونهم لا يعتبر ذلك تطرفا".

 


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