  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"متمشوش بالأوراق"..3 نصائح مهمة من الرئيس لنواب المحافظين

الرئيس السيسي

اتجاه شخصي للرئيس وراء التعديل الوزاري المرتقب

خطر وجودي يهدد الإمارات

مستشار بن زايد: خطر وجودي يهدد الإمارات

هشام عشماوي

اعتراف"عشماوي" بخطة اغتيال مسئول كبير بالدولة

نجمة طيور الجنة

بعد خلعها الحجاب.. مطربة طيور الجنة تثير ضجة

احتجاجات العراق

إطلاق للرصاص الحي.. مقتل وإصابة 53 شخصا

قمع المتظاهرين بإيران

أكاديمي بالتليفزيون الإيراني: يجب قلع عيون المتظاهرين

فريدة الشوباشي

الشوباشي: "الستات هما اللي أنقذوا مصر"

هيثم أحمد زكي

شقيق هيثم أحمد زكي يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الصين وترامب

الصين تتوعد بأخذ إجراءات صارمة ضد الإدارة الأمريكية

"راقبناه 10 أيام"..

اعتراف"عشماوي" بخطة اغتيال مسئول كبير بالدولة

الحياة السياسية

هشام عشماوي
هشام عشماوي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

صادم.. استهداف مسئول كبير بالدولة وراء تفجير"الأورام"

#

بالفيديو.. خطف مسئول كبير بوزارة الداخلية في بغداد

#

فيديو مثير يتسبب في إيقاف مسئول كبير بالكويت

#

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة

الإرهاب

الجماعة

المحكمة العسكرية

عشماوي

اعترف هشام عشماوي باشتراكه في عمليات إرهابية استهدفت عسكريين ومدنيين في مدن عدة داخل الأراضي المصرية.

 وقال "عشماوي" في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: "الجماعة واخدين قرار بالشغل في قتال الجيش والشرطة، ووزير الداخلية هو الرأس الأول في العملية وأخذنا استطلاع لمسار وزير الداخلية لمدة 10 أيام كخطة مبدئية لاستهدافه".

وأضاف: "أخذنا قرارا إننا هنشتغل بالهجوم على الشرطة والجيش، وزير الداخلية هو الرأس الأول في الداخلية، وتم استطلاع وزير الداخلية وهنشوف إزاي يتم استهدافه، والاستطلاع خد حوالي عشر أيام،وتم وضع خطة مبدئية لاستهدافه".

وقضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1 2014) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميًا بقضية"الفرافرة"، في جلسة، الأربعاء، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا لمناقشة الأوضاع في ليبيا
» سفير مصر بكندا يفجر مفاجأة عن منتدى شباب العالم
» بالسعودية.. العثور على رضيع بجوار مجمع مدارس
» وزير النقل يبحث مع "بومبارديه" تنفيذ مشروعي الـ"مونوريل"
» الجيش العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن المتظاهرين
» شاهد..أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا
» إعلامية شهيرة لإليسا: ربنا شفاكي من السرطان عشان ترقصي؟
» تعرف على الفنان الذي توفي 5 من أبنائه في سنة واحدة
» رد مفاجيء من زوجة أحمد الفيشاوي على تصريحات سمية الألفي
» لماذا قامت منة شلبي بتقبيل يد شاب أمام الجميع؟
» فنانة شهيرة: أنا مسيحية و زوجي مسلم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك