سفير مصر الجديد في چوبا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الجنوب سوداني

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الرئيس الجنوب السوداني

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استقبل الرئيس سلفا كير ميارديت السفير د. محمد قدح لتسلُم أوراق اعتماده كسفير لمصر لدى جنوب السودان، حيث نقل السفير المصرى تحيات رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية جنوب السودان، مشيراً إلى عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الرئيس سلفا كير على تقديره العميق للسيد رئيس الجمهورية، معرباً عن كامل دعمه للسفير المصرى فى مهمته الجديدة وتطلُع المسئولين الجنوب سودانيين للتعاون والتنسيق معه لدفع العلاقات الثنائية. كما أشاد بما تقدمه مصر من مساعدات ومساهمات لدعم بلاده، مبرزاً الدور المصرى التاريخى فى تعليم الآلاف من أبناء جنوب السودان فى المدارس والجامعات المصرية والذين يتولون الآن مواقع قيادية في مختلف الجهات الحكومية.

تناول اللقاء كذلك تطلُع الجانب المصرى لاستقبال الرئيس سلفا كير للمشاركة فى منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامين يوميّ 11 و12 ديسمبر المقبل تحت مظلة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما يوفره المنتدى من فرصة جيدة لاستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فى جنوب السودان وفقاً لإتفاق السلام المُنشط، وكذا احتياجات إعادة الإعمار والتنمية.


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