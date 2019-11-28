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"متمشوش بالأوراق"..3 نصائح مهمة من الرئيس لنواب المحافظين

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السيسي

مصر الأولي

المحافظين الجدد

هند عبدالحليم


كشفت هند عبد الحليم، نائبة محافظ الجيزة، تفاصيل الحوار الذي دار بين نواب المحافظين الجدد وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "إن مشاركة الشباب في تشكيل المحافظين الجديد خطوة إيجابية، حيث كان لدى الشباب دائما الرغبة في المشاركة للتعبير عن أفكارهم". 

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس:"الرئيس السيسي قالنا متمشوش بالأوراق والطريقة التقليدية لحل المشاكل"، والتفكير خارج الصندوق.

وتابعت: "إنهم خرجوا من لقاء الرئيس السيسي متحمسين، ويريدون أن يبدأوا عملهم فورا، معقبة :"سنحرص على تعزيز دور الثقافة، حتى نخلق جيلا قارئا وعلى علم بالأحداث.

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