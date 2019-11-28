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خالد النبوي بصحبة جيهان السادات..تعرف على السبب

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خالد النبوي وجيهان السادات
خالد النبوي وجيهان السادات

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فيسبوك

جيهان السادات

خالد النبوي

شارك الفنان العالمي خالد النبوي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على الـ"فيسبوك" بصورة له برفقة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، معبرًا عن شكره له ولأسرتها على حفاوة الاستقبال .

ونشر الفنان خالد النبوي، مجموعة صور له في ضيافة جيهان السادات وأسرتها، وعلق :" شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال.. شكرا أسرة الرئيس الراحل على رقي الحوار معكم" .

ونال المنشور تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرز التعليقات :" تستاهل كل التقدير والاحترام"،" العظيم في صحبة العظماء الله عليك يا نجم يا عظيم". 

يذكر أن خالد النبوي يذاع له في الوقت الراهن المسلسل التاريخي "ممالك النار"،حيث نال إعجاب المشاهدين بأداء دور الفارس "طومان باي".


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