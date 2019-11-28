الزمر : هذا ما نتمناه مع قرب هذه الشائعة

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الزمر

اشاعة

نائب الرئيس

قال عبود الزمر عضو الهيئة العليا بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إنه يتمنى أن يكون نائب رئيس الجمهورية له قدرات خاصة ودراية بمشكلات المجتمع المدني.

وكتب الزمر على حسابه في تويتر: "تتردد شائعة بقرب شغل وظيفة نائب الرئيس، فأرى أنه يلزم أن يكون شخصية سياسية مرموقة تتكامل مع منصب الرئيس، وله قدرات خاصة، ودراية بمكونات ومشكلات المجتمع المدني لتغطية المساحة المفقودة في إدارة الدولة".

وأضاف الزمر أن ذلك من أجل تدارك ما فات وسرعة التعاطي مع المستجدات نحو الأفضل.

يذكر أن اللجنتين التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، وافقتا في أبريل الماضي على مادة دستورية، تسمح لرئيس الجمهورية، بتعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، ويقبل استقالاتهم.


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