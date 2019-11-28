عبد المعز: اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا

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المطلقات

دي إم سي

رمضان عبد المعز

استنكر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، العلاقات الزوجية التي تنتهي بالطلاق دون أسباب مقنعة قائلا:"إن التسريح بإحسان أصبح غير موجود في المجتمع، والسيدات يعانين فى المحاكم، والرجال محرومون من رؤية أبنائهم بسبب طليقته".

وأضاف " عبد المعز" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "المجتمع يعانى، والأمر أصبح حربا بين المطلقين، والأولاد يدفعون الثمن.

وتابع :" الكل سيحاسب أمام الله يوم القيامة، لأنهم يخالفون أوامر الله"، معقبا: "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله"..اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا"

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