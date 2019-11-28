» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان

استكمالاً لجولته بأسوان اليوم قام الدكتور، على المصيلحى بافتتاح فرع جديد لجهاز حماية المستهلك داخل مدينة اسوان ورافقه بالافتتاح اللواء دكتور، راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقد تفقد المصيلحي المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك وقد شمل المقر الجديد إدارة للتحريات وإدارة للشكاوى.

وشدد المصيلحي على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومنها جهاز حماية المستهلك لما لها من أهمية فى ضمان حماية حقوق المستهلكين وصونها.

كما أكد المصيلحي ضرورة استخدام وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات الإلكترونية اللازمة لسهولة التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم وحلها فوراً، والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور، راضى عبد المعطي، على دور الجهاز فى تطبيق إستراتيجية الحكومة ووزارة التموين فى مجال حماية حقوق المستهلكين والتجاوب الفورى مع شكواهم، وخاصة أن الجهاز لديه من الأدوات الرقابية والقوانين التى تمكنه من تحقيق ذلك، كما أكد أن أسوان ستشهد اليوم انطلاق سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك.