  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
الملكة إليزابيث والأمير تشارلز

تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها

مجدي يعقوب

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

الطيار السعودي بعد الهبوط

بالصور.. هبوط اضطراري لطيار سعودي في ولاية أمريكية

ترامب

"ترامب" يثير الجدل بصورة مركبة له

واعظة بالأوقاف

حقك هجيلك وانتي حاطة رجل على رجل

قنص للمتظاهرين في الناصرية

فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية

رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي

عبد المعز: اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا

عبود الزمر

الزمر : هذا ما نتمناه مع قرب هذه الشائعة

الشهابي

"نجل رئيس حزب معارض".. مفاجأة مدوية عن نائب محافظ الجيزة

خالد النبوي وجيهان السادات

خالد النبوي بصحبة جيهان السادات..تعرف على السبب

مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال

عرب وعالم

مواجهات دامية بالعراق
مواجهات دامية بالعراق

علي محمود

أخبار متعلقة
#

حظر التجوال في السودان بعد اشتباكات دامية

#

الجهاد الإسلامي فرضت حظر التجوال على إسرائيل 3 أيام

#

فرض حظر التجوال بأحد أقضية محافظة ذي قار العراقية

#

السلطات العراقية ترفع حظر التجوال

الناصرية

حظر التجوال

تظاهرات العراق

مواجهات دامية

اندلعت مواجهات دامية في مدينة الناصرية جنوبي العراق؛ بعد فرض حظر التجوال، حيث وصلت حصيلة قتلى المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة إلى 13، وتجاوزت المائة مصاب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسئولين في المدينة أن قرار حظر التجوال جاء "في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة".

ولم يلتزم المتظاهرون  بقرار حظر التجوال، إذ سيطروا على جسر الزيتون في الناصرية، واقتحموا مقر قوة التدخل السريع وأحرقوه بالكامل، وفق ما أفادت المصادر.

ولفتت المصادر إلى انسحاب القوات الأمنية من الجسر بعد مواجهات مع المتظاهرين، الذين تمكنوا من العبور صوب الشامية بعد التفاف عدد منهم من جسر النصر المجاور.

يذكر أن الناصرية شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، الليلة الماضية وفجر الخميس، ورغم أن محافظات جنوبي العراق، شهدت مواجهات الخميس، مثل السماوة، إلا أن أعنفها كان في الناصرية مركز محافظة ذي قار.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير
» نيلي كريم تصدم متابعيها بصور لها من داخل المستشفى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة
» أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي بروما
» بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر
» ليلي علوي تثير الجدل بفستان قصير بمهرجان القاهرة
» احتجاز 5800 شخص في تظاهرات هونج كونج
» مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا لمناقشة الأوضاع في ليبيا
» سفير مصر بكندا يفجر مفاجأة عن منتدى شباب العالم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك