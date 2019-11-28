» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال

28 نوفمبر 2019 - 01:42 م

اندلعت مواجهات دامية في مدينة الناصرية جنوبي العراق؛ بعد فرض حظر التجوال، حيث وصلت حصيلة قتلى المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة إلى 13، وتجاوزت المائة مصاب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسئولين في المدينة أن قرار حظر التجوال جاء "في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة".

ولم يلتزم المتظاهرون بقرار حظر التجوال، إذ سيطروا على جسر الزيتون في الناصرية، واقتحموا مقر قوة التدخل السريع وأحرقوه بالكامل، وفق ما أفادت المصادر.

ولفتت المصادر إلى انسحاب القوات الأمنية من الجسر بعد مواجهات مع المتظاهرين، الذين تمكنوا من العبور صوب الشامية بعد التفاف عدد منهم من جسر النصر المجاور.

يذكر أن الناصرية شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، الليلة الماضية وفجر الخميس، ورغم أن محافظات جنوبي العراق، شهدت مواجهات الخميس، مثل السماوة، إلا أن أعنفها كان في الناصرية مركز محافظة ذي قار.