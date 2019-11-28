فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية

28 نوفمبر 2019 - 01:50 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في مدينة الناصرية جنوب العراق.

ويظهر الفيديو مجموعة من عناصر الأمن ينتشرون بصورة واسعة مع إطلاق للرصاص الحي تجاه المتظاهرين.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 45 آخرين في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في الناصرية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر طبية، أن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 8 على الأقل.

وأضافت أن المواجهات وقعت قبل فجر اليوم الخميس، وأن 22 شخصا آخر على الأقل أصيبوا في هذه المواجهات.









