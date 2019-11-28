بالصور.. هبوط اضطراري لطيار سعودي في ولاية أمريكية

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طيار سعودي

فلوريدا هبوط اضطراري

اضطر طيار سعودي إلى هبوط اضطراري بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بعد انتهاء الوقود بطيارته.

وكان الطيار السعودي البالغ من العمر 27 عاما، قد تمكن بطريقة احترافية من السيطرة على موقف طارئ أثناء تحليقه في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية إثر مشاكل بالوقود.

وبحسب ما ذكرته السلطات المحلية، فقد فوجئ قائدو السيارات بطائرته تهبط على الطريق إلا أنه أبهر الجميع بقدرته على التحكم بالطائرة دون إصابة أي شخص أو الاصطدام بأي سيارة، أو أعمدة الكهرباء.

وأكد  الطيار أنه اضطر للهبوط في وسط الطريق بسبب مشاكل مفاجئة في الوقود، حيث لم تحدث أي خسائر بشرية أو مادية سوى الأضرار في تعطيل الطريق فقط.



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