» تفسير رؤيا الحذاء في المنام

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رأيت حذاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أنا عزباء وصليت صلاة الاستخارة على شخص أعرفه. 
ورأيت أني أمتلك حذاء أحمر، ولم أعرف من أحضره لي وكان لونه جميلا. وشكراً.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحذاء الأحمر الجميل يدل لك على بداية مرحلة جديدة تخص الارتباط والزواج وسوف تسعدين بذلك، وقد يدل على الارتباط برجل يحبك و يهتم بكِ. وقد تكون بداية جديدة تخص العمل والحصول على رزق. وإن كان الحذاء مريحاً فذلك يدل على الحياة الناجحة والراحة النفسية والسعادة، ولبس الحذاء والمشي فيه ربما دل على السفر فى طاعة الله، والحذاء يدل أيضاً على الأخ فقد يكون اجتماعاً معه أو مصالحة بينكما إن كان بينكما خلاف. والحذاء الأحمر سفر في فرحة وسرور. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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