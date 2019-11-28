» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيب في شعر الشاب كخطيبك قد يدل على الوقار وزيادة الدين ويدل على طول الْعُمر لِأَن كل من طَال عمره رأى الشيب فهو زيادة في عمره لقوله تعالى: (... ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا) غافر67. وربما دل شيب شعر خطيبك على قدوم غائب له، وإن كان متخوف من أمر فالشيب في شعره أمن وأمان له، و بياض شعر الرأس للمتزوج يدل على الولد.



