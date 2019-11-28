  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

مبروك عطية

عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

طفلة "الوحمة الشيطانية"

كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"

ملكة جمال

انتحار ملكة جمال حزنًا على حبيبها

الملكة إليزابيث والأمير تشارلز

تقرير يكشف حقيقة تنازل ملكة بريطانيا عن العرش لنجلها

مجدي يعقوب

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

الطيار السعودي بعد الهبوط

بالصور.. هبوط اضطراري لطيار سعودي في ولاية أمريكية

ترامب

"ترامب" يثير الجدل بصورة مركبة له

واعظة بالأوقاف

حقك هجيلك وانتي حاطة رجل على رجل

قنص للمتظاهرين في الناصرية

فيديو صادم.. عمليات قنص واسعة للمتظاهرين في الناصرية

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

الحياة السياسية

وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة
وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"صلاح" ينافس زعماء ونجوم العالم على «شخصية العام»

#

الأمم المتحدة تحذّر من حالة طوارئ مناخية "دراماتيكية"

#

رجل وحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين.. من هو؟

#

في ذكرى رحيل سندريلا الشرق.. أسرار لأول مرة عن حياتها

رحيل

الجاسوسة الروسية

فارتانيان

توفيت الجاسوسة الروسية  غور فارتانيان الإثنين الماضي عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

 وكانت فارتانيان قد اشتهرت عقب تمكنها من إنقاذ زعماء الحلفاء تشرشل وستالين وروزيفلت، عقب كشف مؤامرة نازية لقتل الزعماء الثلاثة في الحرب العالمية الثانية.

وقد تزوجت فارتانيان من الجاسوس السوفيتي غيفورك فارتانيان، الذي توفي قبل 7 سنوات.

ونعى ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين الجاسوسة الراحلة بالقول : "  إنه بدون الاثنين كان التاريخ سيختلف.. لقد تركا بصمتهما على الإنسانية".

وأضاف بيسكوف إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس السابق للمخابرات الروسية، يعرف الاثنين بصورة جيدة.

كما اشارت المخابرات الروسية في بيان  لها  عن الراحلة وزوجها: "إنه بطل للاتحاد السوفيتي وهي بطلة كل إنجازاته.. توفي هو أولا، وتوفيت هي اليوم – الإثنين الماضي- ".

يذكر أن  فارتانيان ولدت عام 1926 في أرمينيا ، حيث انتقلت إلى إيران في الثلاثينيات.

وعندما كانت في السادسة عشر انضمت إلى جماعة مناهضة للفاشية يتزعمها زوجها المستقبلي، الذي كان بالفعل يعمل كجاسوس.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي
» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير
» نيلي كريم تصدم متابعيها بصور لها من داخل المستشفى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة
» أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي بروما
» بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر
» ليلي علوي تثير الجدل بفستان قصير بمهرجان القاهرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك