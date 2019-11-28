«بن راشد» يلتقي «بن سلمان» ويكرمه بـ«مأدبة غداء»

28 نوفمبر 2019 - 05:08 م

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، وذلك في قصر زعبيل في دبي، اليوم الخميس.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقد أقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريما لولي العهد والوفد المرافق.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة نشرتها "وام": "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله".