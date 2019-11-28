  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
الزنجبيل

7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان

وزير الخارجية

مصر تعلن اعتراضها على اتفاقية «أردوغان» و«السراج»

الحوثيين

رسالة تهديد حوثية للسعودية والإمارات: الحرب لم تبدأ بعد

أرشيفية

حكم قضائي يلزم «جوجل» بحذف اسم «قاتل»

"بن سلمان" و"بن راشد"

«بن راشد» يلتقي «بن سلمان» ويكرمه بـ«مأدبة غداء»

الزوجان المتهمان

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. جريمة زوجين في حق طفلهما

هيثم أحمد زكي

النيابة تكشف عن الوريث الوحيد لنجل «أحمد زكي»

أرشيف

أم تغتصب طفليها.. و«جوجل» يبلغ الشرطة

وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

مبروك عطية

عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

«بي إن» تحصل على حقوق بث مونديال الأندية لمدة عامين

الرياضة

بي ان سبورت
بي ان سبورت

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مطلب جديد من الأمم المتحدة بقضية مقتل "خاشقجى"

#

رسميًا.. رحيل رمضان صبحي عن الاهلي

كأس العالم

المصريون

بي ان

حصلت مجموعة قنوات «بي إن سبورت» على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 و2020 في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد وستُبث مباشرة وحصريًا على قنوات "بي إن سبورت" ليتابعها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

ويتنافس في كأس العالم للأندية فيها أبطال كل قارة، بما فيها أوروبا (ليفربول) وأميركا الجنوبية (فلامنجو) وأميركا الوسطى (مونتيري) وإفريقيا (الترجي التونسي) وأوقيانوسيا (هيينجين سبورت) وآسيا (الهلال السعودي) وبطل دوري البلد المضيف )السد القطري).

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر في ثلاثة ملاعب مختلفة، منها استاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي. كما سيستضيف هذان الملعبان مباريات بطولة كأس العالم بعد ثلاث سنوات من الآن مما يمنح جماهير كرة القدم حول العالم فرصة مشاهدة هذه الملاعب المتميزة.

وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية: "نحن سعداء جدًا بالحصول على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا يؤكد التزامنا ببث أفضل المنافسات الرياضية في العالم. وبفضل ما نتميز به من استوديوهات ومرافق عالمية المستوى في الدوحة إلى جانب مجموعة متألقة من المواهب والموظفين المتمرّسين، تفخر "بي إن سبورت" ببث هذه البطولة الدولية المرموقة لأندية كرة القدم لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة".

ومن جهته قال سيمون توماس، مدير الشؤون التجارية بالفيفا: "نحن سعداء بانضمام مجموعة "بي إن سبورت" إلينا وحصولها على حقوق بث الدورتين المقبلتين لبطولة كأس العالم للأندية، فهي تعتبر بالفعل من أهم شركاء البث لدى الفيفا، إذ أنها قناة البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 وتنتشر بشكل لا يضاهى في المنطقة التي تشكل أحد الأسواق الرئيسية في العالم. نشكر "بي إن سبورت" على التزامها ونتطلع لمواصلة شراكتنا القيمة".

وتعمل مجموعة "بي إن سبورت" في 43 دولة حول العالم من بينها 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» براءات وأحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح
» قرار جديد من المحكمة بشأن ابنة أحمد الفيشاوي
» «البدري» يستقر على ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي
» «بي إن» تحصل على حقوق بث مونديال الأندية لمدة عامين
» النجم الساحلي يُقيد ثنائي جديد قبل مواجهة الأهلي
» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي
» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك