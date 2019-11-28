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«البدري» يستقر على ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي

الرياضة

المنتخب الاولمبى
المنتخب الاولمبى

أمير سعد

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9 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب

المنتخب الأولمبي

المصريون

البدرى

منتخب مصر

شوقى غريب

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي  المتوجين ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

جاء قرار «البدري» بضم 6 لاعبين عقب تألقهم في «كان 2019» تحت 23 عامًا، وهم أكرم توفيق، ورمضان صبحي، ومصطفى محمد، وأحمد ياسر ريان، وأسامة جلال، وأحمد رمضان بيكهام.

وحرص حسام البدري على التواصل مع اللاعبين من أجل انضمامهم لصفوف المنتخب الأول في المعسكر المقبل وذلك بالتنسيق مع شوقي غريب.

يذكر أن حسام البدري لم يفوز في اول مواجهتين مع منتخب مصر الاول في تصفيات كأس الامم الافريقية 2021 والتي ستستضيفها الكاميرون وتعادل في الجولة الاولي بالقاهرة امام المنتخب الكيني 1/1 وتعادل ايضًا بدون اهداف امام نظيره جزر القمر خارج الدار.


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