  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
الزنجبيل

7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان

وزير الخارجية

مصر تعلن اعتراضها على اتفاقية «أردوغان» و«السراج»

الحوثيين

رسالة تهديد حوثية للسعودية والإمارات: الحرب لم تبدأ بعد

أرشيفية

حكم قضائي يلزم «جوجل» بحذف اسم «قاتل»

"بن سلمان" و"بن راشد"

«بن راشد» يلتقي «بن سلمان» ويكرمه بـ«مأدبة غداء»

الزوجان المتهمان

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. جريمة زوجين في حق طفلهما

هيثم أحمد زكي

النيابة تكشف عن الوريث الوحيد لنجل «أحمد زكي»

أرشيف

أم تغتصب طفليها.. و«جوجل» يبلغ الشرطة

وفاة الجاسوسة الروسية منقذة زعماء العالم الثلاثة

رحيل أشهر جاسوسة روسية "منقذة زعماء العالم الثلاثة"

مبروك عطية

عطية :"مقولة السحر مذكور في القرآن خاطئة"

قرار جديد من المحكمة بشأن ابنة أحمد الفيشاوي

قضايا وحوادث

الفيشاوي وابنته
الفيشاوي وابنته

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فايلر يأمر بالتخلص من هذا اللاعب: مينفعش في الأهلي

#

أول قرار من المحكمة بشأن هشام عشماوي

#

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن الحكام

#

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

أحمد الفيشاوي

حظر سفر

لينا

قررت محكمة أسرة الخليفة، اليوم، قبول التظلم المقدم من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وقضت بإلغاء قرار منع ابنتهما "لينا" من السفر وترقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح "الفيشاوى".

وشمل الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، أسرة الخليفة، إلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

واستمعت المحكمة فى جلسة ماضية، لمرافعة المحامى شعبان سعيد المحامى، دفاع "الحناوى"، والذي طلب إلغاء منع السفر.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» براءات وأحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح
» قرار جديد من المحكمة بشأن ابنة أحمد الفيشاوي
» «البدري» يستقر على ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي
» «بي إن» تحصل على حقوق بث مونديال الأندية لمدة عامين
» النجم الساحلي يُقيد ثنائي جديد قبل مواجهة الأهلي
» رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا
» تفسير رؤيا الحذاء في المنام
» جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي
» وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيًا بأسوان
» مواجهات دامية بالعراق بعد فرض حظر التجوال
» تعرف على عدد زيجات الفنانة شادية..مفاجأة عن الأخير

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك