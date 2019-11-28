» براءات وأحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح

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مسجد الفتح

براءة أحكام مشددة

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، في الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، 4 متهمين بالجن المشدد 10 سنوات، و 5 آخرين بالمشدد 7 سنوات.

فيما قضت المحكمة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين أيمن البابلي، وخالد عوض خالد سلامة، بمعاقبة 31 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، مع وضع المحكومة عليهم تحت المراقبة لخمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

فيما حكمت بثلاث سنوات سجن مشدد على ثلاثة متهمين آخرين، فيما برأت المحكمة 5 متهمين، وذلك على خلفية أحداث العنف والشغب، في محيط مسجد الفتح برمسيسيوالأزبكية، والتي عُرفت إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.


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