عون: أواصل الجهود لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة

28 نوفمبر 2019 - 10:00 م

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إنه يواصل جهوده لتحقيق "تفاهم" حول تشكيل الحكومة الجديدة.جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، والوفد المرافق له، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت.

ووفق بيان مقتضب لمكتب عون تلقت الأناضول نسخة منه، أضاف عون أن "الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة، بل علينا العمل معا للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين، ويساهم في حل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وقبل لقاء عون، اجتمع زكي برئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، وأكّد له وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب لبنان في هذه الأزمة والرغبة في مساعدته، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



ومنذ أن استقالت حكومة الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).