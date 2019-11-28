  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:42 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": الإعلام المصري والعربي يمر بواحدة من أكبر أزماته

بكري

"بكري" يكشف السبب الحقيقي لتأجيل التعديل الوزاري

طارق عامر

لهذا السبب قرر الرئيس التجديد لمحافظ البنك المركزي

ترامب

شاهد.. ترامب في زيارة مفاجئة لأفغانستان

خلف الحبتور

رجل أعمال إماراتي شهير يدعو الخليج للتطبيع مع إسرائيل

هيثم أحمد زكي

«موت الفجأة» يخطف أرواح الفنانين.. والمشايخ: «انتبهوا»

ارشيفية

«جريمة المعادي».. السائل المنوي يكشف تورط حارس العقار

والد محمد صلاح

«محمد صلاح» يشتري ناديًا مصريًا

أمير قطر وملك السعودية

خلال زيارة سرية.. قطر تبلغ السعودية تخليها عن الإخوان؟

فلسطين

بيان مفاجئ من أسرة رافع العلم الفلسطيني بأمم إفريقيا

مقررة أممية: 60 % من سكان زيمبابوي على شفا المجاعة‎

عرب وعالم

وفاة 110 من المجاعة والإسهال بالصومال
وفاة 110 من المجاعة والإسهال بالصومال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مستشار السيسي: يزورني 3 "مهدي منتظر" كل أسبوع

#

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

#

لليوم الرابع على التوالي.. تواصل الاحتجاجات في كتالونيا الإسبانية

#

سقوط فتاة من الطابق الرابع خوفًا من تعرضها للاغتصاب بالمقطم

حذّرت مقررة أممية، الخميس، من أن 60 بالمئة من سكان زيمبابوي باتوا على شفا المجاعة؛ بسبب اتساع نطاق الفقر والتضخم والفساد والكوارث الطبيعية.
جاء ذلك في تقرير قدمته هيلال إيلفر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، للمنظمة الدولية بعد زيارة أجرتها إلى زيمبابوي خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت إيلفر إن "زيمبابوي على شفا الموت جوعا، حيث أن أكثر من 60 بالمئة من سكان البلاد التي كانت تعتبر يوما ما سلة الخبز لإفريقيا، أصبحوا الآن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولم تتمكن معظم الأسر من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية الاحتياجات الأساسية بسبب التضخم المفرط (في سعر العملة المحلية)".
وحثت المسؤولة الأممية حكومة زيمبابوي على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من اعتماد البلاد على الأغذية المستوردة، وخاصة الذرة.
وتابعت: ""في المناطق الريفية، يواجه 5.5 مليون شخص حاليا انعدام الأمن الغذائي بشكل مذهل، حيث أن قلة الأمطار وأنماط الطقس غير المنتظمة تؤثر على المحاصيل وسبل العيش".
وأضافت: "في المناطق الحضرية، يعاني ما يقدر بنحو 2.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويفتقرون إلى الحد الأدنى من الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والمياه المأمونة".
واعتبرت المسؤولة الأممية أن "هذه أرقام مروعة، وتستمر الأزمة في التفاقم بسبب الفقر والبطالة المرتفعة والفساد على نطاق واسع، وعدم الاستقرار الشديد في الأسعار، ونقص القوة الشرائية، وضعف الإنتاجية الزراعية، والكوارث الطبيعية وحالات الجفاف المتكررة والعقوبات الاقتصادية".
وأوضحت أن النساء والأطفال يعانون أكثر من غيرهم، مشيرة إلى أن "غالبية الأطفال الذين قابلتهم كانوا يعانون من التقزم ونقص الوزن".
ولفتت إلى ارتفاع عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد في الأشهر القليلة الماضية، محذرة من أن 90 بالمئة من أطفال زيمبابوي ممن تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى سنتين، لا يستهلكون الحد الأدنى المسموح به من النظام الغذائي. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رضوى الشربيني تفتح النار على الرجال بسبب هذا الأمر
» الكرملين: بوتين يزور إسرائيل منتصف يناير المقبل
» تونس.. أمين عام "النهضة" يعلن استقالته
» 7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان
» ترامب في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية بهذه الدولة
» شاهد.. لاعبو نادي الشمس يفترشون الشارع بعد طردهم
» بالصور.. حبس المتحرش بابنة طارق العوضي
» مات مديونًا ولم يستطع تسديد ما عليه..هل يدخل النار؟
» عاهل الأردن: هذا الأمر الخطير زعزعة لاستقرار العالم
» شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة
» الدولار يستقر نسبيًا أمام الجنيه في ختام الأسبوع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك