» الكرملين: بوتين يزور إسرائيل منتصف يناير المقبل

28 نوفمبر 2019 - 11:04 م

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة إسرائيل منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، الخميس، عن بيسكوف، أن تحضيرات تجري حاليا لزيارة بوتين المزمعة.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق قبوله دعوة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لزيارة تل أبيب "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معتقلي المعسكرات النازية على يد القوات السوفيتية"، حسب المصدر نفسه.

وكشف بوتين أن الزيارة المحتملة، من الممكن أن تشمل أيضا افتتاح نصب تذكاري في القدس تخليدا لحصار لينينغراد (مدينة سان بطرسبورغ ) أيام الحرب العالمية الثانية، وتكريماً لسكانها.