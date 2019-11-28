لهذا السبب قرر الرئيس التجديد لمحافظ البنك المركزي

28 نوفمبر 2019 - 10:00 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بورصة الترشيحات لتولى منصب محافظ البنك المركزي تم طرح أكثر من شخصية اقتصادية.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات إضافية تعود إلى 4 أسباب في مقدمتها نجاحه في إدارة العديد من الملفات الهامة خلال فترة الرئاسة الأولى للبنك المركزي.



وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن طارق عامر نجح في القضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية وأسعار الفائدة ووصفه بأنه مهندس القرارات التي صدرت بتحرير سعر الصرف وتعهده تحمله تبعيات هذه القرارات إذا قدر لها الفشل في تحقيق أهدافها.

