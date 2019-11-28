  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:42 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": الإعلام المصري والعربي يمر بواحدة من أكبر أزماته

بكري

"بكري" يكشف السبب الحقيقي لتأجيل التعديل الوزاري

طارق عامر

لهذا السبب قرر الرئيس التجديد لمحافظ البنك المركزي

ترامب

شاهد.. ترامب في زيارة مفاجئة لأفغانستان

خلف الحبتور

رجل أعمال إماراتي شهير يدعو الخليج للتطبيع مع إسرائيل

هيثم أحمد زكي

«موت الفجأة» يخطف أرواح الفنانين.. والمشايخ: «انتبهوا»

ارشيفية

«جريمة المعادي».. السائل المنوي يكشف تورط حارس العقار

والد محمد صلاح

«محمد صلاح» يشتري ناديًا مصريًا

أمير قطر وملك السعودية

خلال زيارة سرية.. قطر تبلغ السعودية تخليها عن الإخوان؟

فلسطين

بيان مفاجئ من أسرة رافع العلم الفلسطيني بأمم إفريقيا

بالفيديو..

لهذا السبب قرر الرئيس التجديد لمحافظ البنك المركزي

آخر الأخبار

طارق عامر
طارق عامر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس الروسي يشيد بولي العهد السعودي لهذا السبب

#

لهذا السبب.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل

#

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

#

«أردوغان» يكشف سبب عزله محافظ البنك المركزى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بورصة الترشيحات لتولى منصب محافظ البنك المركزي تم طرح أكثر من شخصية اقتصادية.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات إضافية تعود إلى 4 أسباب في مقدمتها نجاحه في إدارة العديد من الملفات الهامة خلال فترة الرئاسة الأولى للبنك المركزي.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن طارق عامر نجح في القضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية وأسعار الفائدة ووصفه بأنه مهندس القرارات التي صدرت بتحرير سعر الصرف وتعهده تحمله تبعيات هذه القرارات إذا قدر لها الفشل في تحقيق أهدافها.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى ان تحرير سعر الصرف نجح في القضاء على السوق السوداء كما تمكن طارق عامر من إطلاق مبادرات دعم الاقتصاد وإدارة ملفات السياسة النقدية، ونجح في زيادة الاحتياطي النقدي بنحو 175% بلغ 45.25 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رضوى الشربيني تفتح النار على الرجال بسبب هذا الأمر
» الكرملين: بوتين يزور إسرائيل منتصف يناير المقبل
» تونس.. أمين عام "النهضة" يعلن استقالته
» 7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان
» ترامب في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية بهذه الدولة
» شاهد.. لاعبو نادي الشمس يفترشون الشارع بعد طردهم
» بالصور.. حبس المتحرش بابنة طارق العوضي
» مات مديونًا ولم يستطع تسديد ما عليه..هل يدخل النار؟
» عاهل الأردن: هذا الأمر الخطير زعزعة لاستقرار العالم
» شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة
» الدولار يستقر نسبيًا أمام الجنيه في ختام الأسبوع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك