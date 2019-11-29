  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:29 ص
بحث متقدم
هاني الناظر

هذا هو سر انتشار الموت المفاجئ بين الشباب

البشير

السودان.. إقرار قانون "تفكيك" نظام البشير

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": الإعلام المصري والعربي يمر بواحدة من أكبر أزماته

بكري

"بكري" يكشف السبب الحقيقي لتأجيل التعديل الوزاري

طارق عامر

لهذا السبب قرر الرئيس التجديد لمحافظ البنك المركزي

خلف الحبتور

رجل أعمال إماراتي شهير يدعو الخليج للتطبيع مع إسرائيل

هيثم أحمد زكي

«موت الفجأة» يخطف أرواح الفنانين.. والمشايخ: «انتبهوا»

ارشيفية

«جريمة المعادي».. السائل المنوي يكشف تورط حارس العقار

والد محمد صلاح

«محمد صلاح» يشتري ناديًا مصريًا

أمير قطر وملك السعودية

خلال زيارة سرية.. قطر تبلغ السعودية تخليها عن الإخوان؟

رسميًا..

السودان.. إقرار قانون "تفكيك" نظام البشير

عرب وعالم

البشير
البشير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"قوى التغيير" تتوافق على تسليم البشير لـ"الجنائية" حال هذا الأمر

#

السودان يشتعل.. اعتقال مسئولين بارزين في نظام البشير

#

الإفراج عن 3 رموز من نظام "البشير"

#

نظام "البشير" يحصل على 100 بئر من الذهب بـ"البحر الأحمر"

أقر مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان، الخميس، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.
ونشر التلفزيون الرسمي خبر عاجلا عن إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".
وأضاف: "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة، حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم".
بدوره، أوضح القيادي في "الحرية والتغيير" جدي صالح، عبر تدوينة على فيسبوك، أن "القانون يتضمن حل (حزب) المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته، وتفكيك دولة النظام البائد".
والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون "تفكيك" نظام البشير، و"إزالة التمكين" بمؤسسات الدولة.
ولعدم وجود برلمان في السودان، فإن مجلسي السيادة والوزراء هما من يجيزان القوانين لتصبح سارية ويتم العمل بها.
وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لمصلحة الدولة.
من جهته، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، أن إقرار القانون خطوة جبارة في طريق الثورة.
جاء ذلك في بيان للتجمع، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، اطلعت عليه "الأناضول".
واعتبر أن إقرار القانون "رغم تأخر صدوره يعتبر خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور".
وأشار أن ذلك يمثل خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات تفرض بمزيد من المقاومة والنضال.
وأكد "المهنيين" دعم الحكومة الانتقالية في كل خطوة تتخذها تجاه تحقيق غايات الثورة.
وأردف "نقف بالمرصاد لكل انحراف عن الطريق الذي ارتضاه شعبنا الأبي، ثوار أحرار حتى تمام الوصول".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عبير صبري: "الفن مرض.. وهذا هو سر أدواري المثيرة"
» "الخطيب" يحفز اللاعبين بهذه الطريقة
» مباحثات أولية لترتيب زيارة لرئيس إسرائيل إلى الأردن
» رضوى الشربيني تفتح النار على الرجال بسبب هذا الأمر
» الكرملين: بوتين يزور إسرائيل منتصف يناير المقبل
» تونس.. أمين عام "النهضة" يعلن استقالته
» بيان مفاجئ من أسرة رافع العلم الفلسطيني بأمم إفريقيا
» 7 فوائد مذهلة للزنجبيل.. من مواجهة الالتهابات لمنع السرطان
» ترامب في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية بهذه الدولة
» شاهد.. لاعبو نادي الشمس يفترشون الشارع بعد طردهم
» بالصور.. حبس المتحرش بابنة طارق العوضي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

تصعيد مصري - 13 %
تعنت إثيوبي - 59 %
تدخل دولي - 28 %
اجمالى المصوتين:1078

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك