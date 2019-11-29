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"الخطيب" يحفز اللاعبين بهذه الطريقة

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

المصريون ـ متابعات

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على دعم وتحفيز لاعبى الفريق الأحمر قبل مواجهة النجم الساحلى، على استاد رادس.
وأجرى «الخطيب» اتصالًا هاتفيًا بمهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى، رئيس البعثة، أكد خلاله ثقته الكبيرة فى لاعبيه وجهازهم الفنى وقدرتهم على تحمل المسؤولية لإسعاد جماهيرهم فى رحلة استعادة اللقب الإفريقى، وطلب منهم استحضار الروح التى ظهرت على أدائهم مؤخرًا فى المباراة والتزامهم بالتعليمات الفنية التى تُطلب منهم لتحقيق الهدف من اللقاء، وهو ما نقله رئيس البعثة إلى اللاعبين لتشجيعهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم للعودة بنتيجة إيجابية، فى إطار رحلتهم نحو المنافسة على اللقب، الغائب منذ ثلاث سنوات.
من ناحية أخرى، وعدت إدارة النادى بصرف مكافأة خاصة فى كل مباراة يحقق فيها الفريق الفوز بدور المجموعات، بخلاف مكافأة خاصة فى حالة التتويج باللقب.

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