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هاني الناظر

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هذا هو سر انتشار الموت المفاجئ بين الشباب

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هاني الناظر
هاني الناظر

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حذر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، الفتيات والشباب بالابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة حفاظًا علي صحتهم وحياتهم .
وأضاف «الناظر» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة الوفاة المفاجئة للشباب وكثير منها بسبب اصابات قلبية.
وتابع هاني الناظر أنه في نفس الوقت لاحظت دراسة حديثة إصابة الكثير من الشباب بتصلب الشرايين ذلك المرض الذي يصيب كبار السن وتشير أصابع الاتهام العلمية الي الوجبات سريعة التجهيز التي يقبل عليها الشباب بشكل كبير.
وطالب الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق من الشباب بالابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة حفاظًا علي صحتهم وحياتهم الثمينة.

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