هذا هو سر انتشار الموت المفاجئ بين الشباب

29 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

حذر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، الفتيات والشباب بالابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة حفاظًا علي صحتهم وحياتهم .



وأضاف «الناظر» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة الوفاة المفاجئة للشباب وكثير منها بسبب اصابات قلبية.



وتابع هاني الناظر أنه في نفس الوقت لاحظت دراسة حديثة إصابة الكثير من الشباب بتصلب الشرايين ذلك المرض الذي يصيب كبار السن وتشير أصابع الاتهام العلمية الي الوجبات سريعة التجهيز التي يقبل عليها الشباب بشكل كبير.

