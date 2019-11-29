اكتشف أن زوجته ليست بكرا.. والمحكمة : العقد صحيح

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محكمة الاسرة

ليست بكرا

العقد صحيح

رفضت محكمة الأسرة في أكتوبر بطلان زواج من قبل دعوى أقامها الزوج ضد زوجته، والذي اكتشف أنها ليست بكرا بعد الزواج.

وفي تفاصيل الحكم فإن البكارة ليست شرطا من صحة عقد الزواج، وأنه في حال تخلفها، لا ينفسخ العقد حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.

وكان الزوج قد فوجيء ليلة الدخلة أن زوجته ليست بكرا، وأنها دلست عليه قبل الزواج، بالإضافة إلى أنه علم بعد السؤال عن أحوالها من معارفها، أنها كانت تقوم بعلاقة غير شرعية.

وبعد اطلاع المحكمة على الدلائل والقرائن فقد قضت أنه وفق للمذهب الحنفي أن البكارة لا تعتبر سببا في فسخ النكاح، وأنه لا يحق للزوج المطالبة بشيء إلا بإنقاص المهر، وذلك في حالة أنه إذا كان متفقا عليها كشرط من شروط الزواج.


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