تعرف على الوريث الوحيد لـ "هيثم أحمد زكي".. وتفاصيل التركة

29 نوفمبر 2019 - 01:22 م

حسمت نيابة شمال الجيزة لشئون الأسرة، الجدل الذي أثير مؤخرا حول الوريث الشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن الأخ غير الشقيق رامي عز الدين عبد الله بركات، الذي كان يقيم بصفة دائمة في العاصمة البريطانية لندن بصحبة والده رجل الأعمال، هو الوريث الوحيد للراحل هيثم أحمد زكي.

وأصدرت النيابة، إعلان وراثة بناء على الطلب المقدم من شقيق الراحل، وأكدت انحصار تركته لما قالت إنه الوريث الشرعي، حيث يستحق رامي سدس تركته فرضا، وباقي التركة تعصيبا؛ وذلك لعدم وجود وارث ولا مستحق بناء على وصية واجبة.

يذكر موضوع ميراث الراحل هيثم زكي، أثار جدلا كبيرا مؤخرا وصاحبه شائعات خلافات في العائلة بسبب هذا الأمر، حيث عاش الراحل وحيدا ومات وحيدا.

وفقا لموقع "العربية" أن التركة عبارة عن شقة في منطقة المهندسين، وأخرى في الهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم، وسيارتين، وأن هذه الممتلكات ظلت في حوزة الراحل هيثم حتى وفاته.

يشار إلى أن هيثم زكي من مواليد العام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الفنانة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الذي كان بطلا للفيلم.