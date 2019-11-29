» الكويت تستقبل الأمير وليام في زيارة رسمية

29 نوفمبر 2019 - 01:35 م

أفادت وكالة الأنباء الكويتية كانا، أن الكويت ستستقبل، الأحد القادم، الأمير وليام ولي عهد بريطانيا الأمير تشالز، ودوق كامبريدج، في زيارة رسمية.





وأعلنت الوكالة، أن الأمير وليام سيلتقي في زيارته عددا من كبار المسؤولين ضمن جولة تشمل أيضا سلطنة عمان.



وأضافت الوكالة أن الزيارة تعكس العلاقات التاريخية بين بريطانيا والكويت، لأنها تعتبر مؤشرا إلى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتابعت الوكالة الكويتية في تقرير لها، أن تاريخ العلاقات بين الكويت وبريطانيا يمتد إلى نحو 200 عام، وتتسم بالمتانة والرسوخ وتشھد تطورا عاما بعد آخر في جميع المجالات مع حرص البلدين على تعزيزھا باستمرار.





وأشارت إلى أن العقود الثلاثة الماضية شهدت زيارات لملكة بريطانيا وعدد من أبنائھا إلى الكويت، كانت أولاھا زيارة الملكة اليزابيث الثانية وزوجھا الأمير فيليب في 12 فبراير عام 1979 تلبية لدعوة رسمية من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.









