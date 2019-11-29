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"بوسي كات" تعود بعد غياب 10 سنوات

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فرقة بوسي كات
فرقة بوسي كات

متابعات - أمينة عبد العال

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بريطانيا

دبلن

بوسي كات

أعلنت فرقة" بوسي كات" عن عودتها لعالم الغناء مرة أخري بعد أن تفرق الفريق لمدة 10 سنوات.

وتبدأ الفرقة في عرض فقراتها علي مسرح دبلن، قبل أن تنطلق في أنحاء بريطانيا، ابتداء من أبريل القادم، حسبما ذكرت رويترز؟

والفرقة تتكون من "نيكول شيرزينجر ،  آشلي روبرتس ، جيسيكا سوتا ، كارميت باشار ، كيمبرلي وايت"، وقالت الفتيات في تصريحات إعلامية للبرنامج الإذاعي البريطاني هارت بريكسفت" تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا، .. هناك عمل لم ينته.. مرت عشر سنوات.. جميعنا مستعدات الآن".


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