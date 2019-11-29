» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن

29 نوفمبر 2019 - 02:04 م

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرًا، حيث إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.

جاء هذا خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مصر "، التي شارك فيها أيضا كل؛ الدكتور محمد معيط وزير المالية، و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد كبير من الشركات والمؤسسات البريطانية والمصرية