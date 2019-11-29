طرد مدافع الأهلي أمام النجم الساحلي

29 نوفمبر 2019 - 09:28 م

حصل أيمن أشرف، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على البطاقة الحمراء، في الدقيقة 13 من مباراة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأشهر حكم اللقاء البوتسواني البطاقة الحمراء بشكل مباشر لأيمن أشرف بعد إعاقة لاعب النجم الساحلي على حدود منطقة جزاء الأهلي لمينعه من انفراد، محتسبًا خطأ للفريق التونسي.

وعلى أثر الطرد حدثت مناوشات بين أعضاء من الجهاز الإداري للنجم الساحلي، وسيد عبد الحفيظ ولاعبي النادي الأهلي على دكة البدلاء، حصل على إثرها مسؤول النجم على البطاقة الصفراء